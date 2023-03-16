В Белом доме заявили, что США может оказывать помощь Украине до конца сентября

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В Белом доме заявили, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена может оказывать помощь Украине до конца сентября этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы до конца этого финансового года [для поддержки Украины]", – сказала Жан-Пьер.

Отмечается, что 2024 финансовый год в Соединенных Штатах начнется с 1 октября 2023 года, а завершится 30 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в американской Республиканской партии возникли разногласия по вопросу военной поддержки Украины.

Кандидат в губернаторы штата Аризона Кэри Лейк выступила с критикой многомиллиардной помощи Киеву, которая никак не отвечает интересам американских граждан. По ее мнению, налоги жителей США отправляют за рубеж, чтобы начать третью мировую войну. Политик заявила, что это не является выбором американцев.



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