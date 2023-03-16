В Республиканской партии США возникли разногласия по вопросу помощи Украине – СМИ

Фото: ТАСС/AP Photo/Michael Conroy

В американской Республиканской партии возникли разногласия по вопросу военной поддержки Украины. Об этом информирует The Washington Post.

Так, кандидат в губернаторы штата Аризона Кэри Лейк выступила с критикой многомиллиардной помощи Киеву, которая никак не отвечает интересам американских граждан. По ее мнению, налоги жителей США отправляют за рубеж, чтобы начать третью мировую войну. Политик заявила, что это не является выбором американцев.

Отмечается, что ее критику поддержали многие коллеги по партии. Остальные республиканцы в конгрессе не согласились с утверждениями Лейк, назвав ее позицию маргинальной.

Ранее американский журналист Брэдли Девлин заявил, что военная поддержка Украины со стороны США, чей объем превысил 32 миллиарда долларов, в высшей степени истощает запасы Вашингтона.

По данным Девлина, США передали Киеву свыше 1 миллиона снарядов калибра 155 миллиметров, в то время как производится в Штатах только 14 тысяч таких снарядов за месяц.

У США заканчиваются ПЗРК Stinger и Javelin – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!