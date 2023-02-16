Пентагон может увеличить бюджет из-за потребности Украины в боеприпасах

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Пентагон может столкнуться с необходимостью расширения своего бюджета в связи с растущей потребностью Киева в боеприпасах, заявил глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, конфликт на Украине характеризуется очень высоким уровнем расхода боеприпасов, что заставляет американское военное ведомство пересмотреть собственные запасы и планы.

"Мы пытаемся провести анализ, чтобы затем оценить, каковы, по нашему мнению, истинные потребности. А затем это нужно включить в бюджет. Боеприпасы дорого стоят", – добавил Милли.

Ранее обозреватель Politico Пол Маклири заявил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время будут вынуждены экономить боеприпасы в связи с истощением запасов оружия на Западе.

Маклири отметил, что западные союзники Киева серьезно обеспокоены своей способностью восполнять оружейные запасы. По его словам, именно по этой причине инструкторы НАТО обучают украинских военных тактике, предусматривающей ограниченное использование артиллерии.



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