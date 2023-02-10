В офисе Зеленского заявили, что у Украины почти не осталось боеприпасов

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Власти Украины заявили, что у них почти не осталось боеприпасов. Об этом замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква рассказал Bloomberg.

"Сейчас у нас почти ноль боеприпасов", – признался он.

Политик объяснил, что запасы быстро иссякают на фоне активных боевых действий.

Жовква отметил, что Украина нуждается в боеприпасах, дальнобойной артиллерии, танках и истребителях.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отправка на Украину западных танков бесполезна, так как несколько сотен единиц техники не помогут Киеву.

Он считает, что поставки вооружений от стран Запада не остановятся до тех пор, пока ВСУ "полностью не обанкротятся на поле боя". По его словам, с начала спецоперации России ВС страны уничтожили более 7 500 единиц техники Украины.

Песков заявил, что поставки Киеву западных вооружений не изменят ход СВО

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