ВС РФ перемалывают все поставляемые Киеву западные вооружения – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные продолжают методично уничтожать оружие и боевую технику, которые Запад поставляет Украине. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания ведомства.

"Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", – цитирует его ТАСС.

Во время того же совещания министр сообщил, что только за минувший январь ВСУ потеряли свыше 6,5 тысячи бойцов. Кроме того, Киев за это время суммарно лишился 26 самолетов, 208 беспилотников, 341 танка и другой техники.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти ФРГ намерены дать компаниям Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft разрешения на поставки украине 187 танков Leopard 1. При этом первые машины Киев в таком случае получит не раньше середины 2023 года.



Италия решила не отправлять танки Киеву

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!