Правительство ФРГ разрешит поставить танки Leopard 1 Украине – СМИ

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Правительство ФРГ объявит о выдаче разрешения компаниям Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на источник.

По данным СМИ, концерн Rheinmetall передаст 88 танков, а FFG – 99.

Однако первые машины Киев получит не раньше середины этого года.

При этом многие Leopard 1 нуждаются в ремонте. Также остается неясным, возможно ли использовать всю партию или часть техники отправят на запчасти.

Ранее издание Military Watch со ссылкой на военных экспертов написало, что танки Leopard 1 создадут дополнительные трудности для Вооруженных сил Украины из-за устаревшего орудия. Такой тип танков имеет низкие характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями.

Кроме того, Leopard 1 может использовать только 105-миллиметровые снаряды, которых нет на украинских складах. Этот вид боеприпасов также сложно найти на Западе, так как там перешли на 120-миллиметровые орудия еще 40 лет назад.



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