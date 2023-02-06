Генсек СДПГ Кюнерт заявил о молчании ЕС после решения Германии поставить танки на Украину

Фото: DPA/ТАСС/Ralph Zwilling

После того, как Германия согласилась передать Украине танки Leopard 2, немецкие партнеры в ЕС внезапно замолчали. Об этом заявил генсек социал-демократической партии ФРГ Кевин Кюнерт, передает РИА Новости.

Он отметил, что многие европейские партнеры Германии еще не взяли на себя никаких обязательств по поставкам танков украинской стороне.

Решение о передаче танков Украине правительство Германии приняло 25 января. Кроме того, власти ФРГ дали другим государствам разрешения на реэкспорт этих танков. По словам представителя германского кабмина Штеффена Хебештрайта, на первом этапе Украине передадут 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

Позже в Минобороны ФРГ заявили, что поставка танков Leopard на Украину может произойти в марте.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек конец политической карьере канцлера Германии Олафа Шольца из-за решения поставить танки Украине. По его словам, Европа жила мирно, когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес.

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