Шольц заявил, что достиг договоренности с Зеленским об отказе ударов по России

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что достиг договоренности с украинским президентом Владимиром Зеленским касательно отказа использования западного вооружения по российским территориям. Об этом он сообщил изданию Bild.

"По этому поводу есть консенсус", – кратко ответил Шольц на вопрос журналистов.

Кроме того, канцлер ФРГ прокомментировал возможность вступления Украины в Евросоюз. Шольц отметил, что наделение Украины статусом кандидата на вступление в ЕС было сильным сигналом. Однако, по его словам, вместе с этим каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом Евросоюза.

"Это вопросы верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией", – добавил Шольц.

Ранее представитель президента Украины Федор Вениславский заявил, что Киев не станет гарантировать, что не будет применять западное вооружение против целей на территории России. Он добавил, что Украина считает законными военными целями все территории и локации, где Россия хранит свое вооружение, в том числе Москву.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал акцент на том, что поставляемое Киеву вооружение не должно наносить удары по территории России. Вместе с этим он не исключил возможность поставок самолетов на Украину.

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