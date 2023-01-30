Фото: TASS/Zuma

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок самолетов на Украину, сообщает РИА Новости.

"Мы по определению ничего не исключаем", – сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте по поводу поставки вооружения Киеву.

По словам Макрона, поставляемое Киеву вооружение не должно наносить удары по территории России.

Ранее сообщалось, что Франция имеет незначительное число танков Leclerc для их передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В арсенале страны имеется порядка 10–20 бронированных машин. Французские танки тяжело обслуживаются и требуют значительной технической поддержки при развертывании.



Франция и Австралия договорились о производстве снарядов для Украины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!