Французский политик уличил США в желании развязать мировую войну в Европе

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Соединенные Штаты хотят развязать в Европе мировую войну, считает французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

В своем Twitter он поделился мнением, что под давлением "американских ястребов" страны Евросоюза впадают в "тотальный бред" по поводу поставок Киеву все более тяжелого вооружения.

"[Президент Франции Эммунуэль] Макрон может даже пожертвовать танки Leclerc!" – напомнил Филиппо.

На этой неделе газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Франция рассматривает возможность поставок Украине танков Leclerc. По словам неназванного французского чиновника, данный вопрос является для Парижа сложным и еще не решен.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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