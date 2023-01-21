В Киеве заявили, что Байдена напугало предупреждение Путина об оружии для ВСУ

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Предупреждение Владимира Путина о негативных последствиях поставок западного оружия для ВСУ напугало американского лидера Джо Байдена и заставило его поменять курс по Украине, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Путин их (Запад. – Прим. ред.) так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо, и [канцлер Германии Олаф] Шольц <...> нам ничего не дадут", – заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он назвал "брехней" и глупыми отговорками утверждения американских и европейских чиновников о сложностях поставки и обслуживания танков Leopard 2 и Abrams.

"Видите, настолько тупые при власти на Украине стоят артисты, <...> что они даже мозги не могут включить и посмотреть, где эти Abrams есть и что они делали", – добавил Соскин.

Ранее СМИ сообщали, что Киев считает себя обманутым из-за отказа канцлера ФРГ поставлять танки Leopard 2 на Украину. Также отмечалось, что киевскому режиму не нравится, что немецкие власти не разрешают другим странам передавать эти боевые машины.

До этого стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин не смог добиться от нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков. По информации источников CNN, Берлин согласится на это только при условии аналогичного шага со стороны США.



Эксперт объяснил, почему страны НАТО не достигли единой позиции по поставкам танков Киеву

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!