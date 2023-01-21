План США и Украины по захвату Крыма обернется катастрофой для Запада – СМИ

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Идея властей США о возможности захвата Крыма ВС Украины является настоящим безумием, которое обернется для Запада непредсказуемыми последствиями, пишет издание The American Conservative.

Автор статьи Род Дреер считает, что вооружить Киев для нанесения удара по стратегически важному полуострову – значит пойти на беспрецедентную эскалацию.

"Господи, какие дураки. Черноморский флот РФ дислоцируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с большим количеством гарнизонов, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!" – говорится в публикации.

Обозреватель поинтересовался, действительно ли американские власти готовы поставить под угрозу национальную безопасность США, чтобы Украина смогла вернуть себе Крым.

"Если Вашингтон сделает возможным для Украины нападение на Крым и базу в Севастополе, мы будем дразнить медведя. <...> Кто-нибудь в Вашингтоне думает об этом?" – спросил Дреер.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ предупредили, что заявления политиков США о поставках вооружения Киеву являются "подстрекательством". В ведомстве подчеркнули, что подобная помощь может привести к эскалации конфликта и новым жертвам.

До этого издание New York Times сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена начинают признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму, чтобы укрепить позицию Киева "на любых будущих переговорах".



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