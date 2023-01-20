В Крыму предупредили об ответном ударе в случае атаки Киева

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Если киевские власти попытаются осуществить агрессию в отношении Крыма, то получат ответный удар, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"<...> пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ", – приводит его слова РИА Новости.

Константинов отметил, что крымчане навсегда порвали с украинским государством, которое сформировалось в результате госпереворота в 2014 году.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат поддерживать Украину. По ее мнению, у Киева "есть право захватить назад" Крым.

После этого Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов, куда вошли 59 БМП Bradley, 90 бронемашин Stryker, 590 противотанковых ракет, более 100 тысяч артиллерийских снарядов и более 3 миллионов патронов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские эксперты выяснили, с помощью каких беспилотников ВСУ атаковали Крым

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!