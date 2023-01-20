Глава ЦРУ тайно встретился с Зеленским в Киеве, чтобы предупредить о планах РФ – СМИ

Фото: AP Photo/Brynn Anderson

Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказать ему о своих ожиданиях относительно военных планов России. Об этом со ссылкой на источники в администрации США сообщает газета Washington Post.

"Во время встречи Зеленский и сотрудники украинской разведки больше всего думали о том, как долго Украина сможет получать помощь США и Запада. <...> По словам источников, Бернс признал, что в какой-то момент помощь будет получать труднее", – говорится в публикации.

При этом в статье отмечается, что Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны американской администрации не ослабнет, а механизм чрезвычайного положения сохранится как минимум до лета этого года.

Ранее Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 2,5 миллиарда долларов, куда вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронемашин Stryker, 590 противотанковых ракет, более 100 тысяч артиллерийских снарядов и более 3 миллионов патронов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрена помощь Киеву почти на 45 млрд долларов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!