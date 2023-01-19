Экс-депутат ЕП осудил Зеленского за его призыв поставлять оружие для захвата Крыма

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Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные партнеры пытаются разбогатеть на военных действиях. Так он прокомментировал очередные требования президента Украины предоставить оружие Киеву, в том числе для ударов по Крыму. Свое мнение политик выразил на странице в Twitter

"В Давосе Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом", – говорится в его публикации.

Филиппо подчеркнул, что боевые действия необходимо немедленно прекратить. По его словам, конфликт только способствует обогащению американских оружейных баронов.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Киева по Крыму, заявил, что Украина сама принимает решения о том, как использовать западное оружие. При этом он заявил, что Вашингтон не содействует ударам Киева по России, но не признает Крым российской территорией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что поставки Киеву оружия для ударов по РФ выведут конфликт на новый уровень.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Глава российского диппредставительства подчеркнул, что какое бы вооружение страны Запада ни отправляли на Украину, Россия уничтожит это оружие.



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