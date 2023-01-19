Поставки Киеву оружия для ударов по РФ выведут конфликт на новый уровень – Песков

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что поставки Киеву оружия для ударов по России выведут конфликт на новый уровень.

"Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности", – цитирует его ТАСС.

Песков отметил, что сам факт обсуждения таких поставок уже говорит о чрезвычайно опасной ситуации.

Однако пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что в распоряжении ВСУ уже есть оружие, из которого постоянно ведутся обстрелы присоединенных к России территорий.

Песков также заявил, что ответ российского посла в США Анатолия Антонова на заявления американских властей о возможных ударах по Крыму полностью соответствует позиции Кремля.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Киева по Крыму, заявил, что Украина сама принимает решения о том, как использовать западное оружие. При этом он заявил, что Вашингтон не содействует ударам Киева по России, но не признает Крым российской территорией.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Глава российского диппредставительства подчеркнул, что какое бы вооружение страны Запада ни отправляли на Украину, Россия уничтожит это оружие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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