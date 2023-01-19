Депутат Журавлев объяснил намерения Шольца поставить Украине танки только после США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Канцлер Германии Олаф Шольц готов поставить Украине танки только после США, так как он боится обвинений в поддержке нацизма. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на первого заместителя председателя думского комитета по обороне Алексея Журавлева.

По мнению парламентария, ФРГ беспокоится в связи с ответственностью, которая накладывается из-за подобных решений. Журавлев уверен, что Шольц желает переложить ее на других.

"Поэтому и топчется у дверей, стараясь пропустить туда кого-нибудь первым: (Джо. – Прим. ред.) Байдена с его "Абрамсами" или, на худой конец, ЕС с каким-нибудь идиотским решением о коллективных поставках оружия. Чтобы было потом на что ссылаться. И была возможность сказать: это не я", – поделился Журавлев.

До этого Шольц в ходе разговора с американским президентом заявил, что ФРГ отправит Киеву танки Leopard 2 в том случае, если США отправят туда же боевые танки Abrams.

Ранее канцлер Германии во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе рассказал о необходимости поражения российской стороны для завершения украинского кризиса. Шольц подчеркнул, что ФРГ продолжит поддерживать Украину во всех вопросах.

Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

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