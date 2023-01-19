В Госдепе ответили на вопрос о поддержке возможных ударов Киева по Крыму

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Киева по Крыму, заявил, что Украина сама принимает решения о том, как использовать западное оружие.

"В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия <...> для защиты своей территории", – приводит его слова РИА Новости.

Прайс добавил, что американское министерство обороны находится на постоянной связи с киевскими партнерами, чтобы разъяснять им работу систем для "ответа на угрозы", с которыми сталкивается Украина.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не поощряет Киев к ударам по России и не содействуют им, но не признает Крым российской территорией.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов, чтобы наступать на Крым. Кроме того, подчеркнул он, сами крымчане не поддерживают киевский режим.



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