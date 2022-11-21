В Совфеде заявили, что у Киева нет ресурсов и сил для наступления на Крым

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У Украины нет ни военной силы, ни ресурсов, ни поддержки крымчан, чтобы наступать на Крым, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем телеграм-канале. Так он прокомментировал заявление главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака о планах захватить Крым.

По его мнению, Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине с Крымом. Поэтому, как считает Бондарев, дальше слов у Киева дело не пойдет.

Сенатор назвал заявления о планах взять Крым "безрассудными и наглыми". Он уверен, что эти высказывания являются лишь заигрыванием с собственными гражданами, стремлением убедить их в грядущей победе и попыткой повысить моральный дух украинских военных.

"Вернула Крым Россия весной 2014 года, так как это наша исконная территория, и ее жители сами пожелали быть вместе с нашей страной. Крым навсегда с Россией", – подчеркнул Бондарев.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак объявил о планах Киева организовать военную кампанию по захвату Крыма. Однако точных действий по данной операции политик не сообщил.

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