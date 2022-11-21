В Крыму рассказали, как украинские военные могут попасть на полуостров

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Украинские войска могут попасть в Крым только в качестве военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, наступать на Крым у киевской власти получается только в мечтах, на практике же это обернется для украинских военных катастрофой. Он пообещал, что ответ со стороны России будет сокрушительным.

"У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым – только в качестве военнопленных. Мы найдем им применение на строящихся объектах", – цитирует Гемпеля РИА Новости.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак объявил о планах Киева организовать военную кампанию по захвату Крыма. Однако точных действий по данной операции политик не сообщил.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев после этого заявил, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов, ни поддержки крымчан, чтобы наступать на Крым. По его мнению, Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине с Крымом. Поэтому, как считает Бондарев, дальше слов у Киева дело не пойдет.

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