Патриарх Кирилл заявил, что всякое желание уничтожить Россию приведет к концу мира

Фото: Агентство "Москва"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание стран Запада победить РФ приобрело опасные формы и может привести к концу мира. Об этом он рассказал после литургии в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время возникают угрозы России, миру и всему человеческому роду.

"Мы молимся Господу, чтобы он вразумил безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира", – сказал епископ.

В своей речи он обратил внимание на то, что РФ обладает мощным оружием, а также большим человеческим потенциалом. По его словам, россияне всегда были мотивированы на победу и только у "каких-то безумных людей" могла появиться мысль об их поражении.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что Россия также не может быть переформатирована, поскольку ее народу невозможно привить новые ценности. Кроме того, в своей речи он обратился к Всевышнему и выразил надежду на то, что он "не оставит землю русскую".

"Ну и дай бог, чтобы не дошло дело до такого выяснения отношений – чтобы Господь всех примирил, успокоил и помог вместе всем работать для того, чтобы мир становился лучше", – добавил патриарх.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе и заявил, что для завершения украинского кризиса потребуется поражение России. Он также добавил, что ФРГ и далее будет поддерживать Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы Германии о проигрыше РФ и назвала их "врожденным уродством".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, предупредил, что проигрыш России в конфликте на Украине может привести к ядерной войне. По его мнению, это должно быть очевидно для всех.

Захарова прокомментировала слова канцлера Германии о необходимости поражения России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!