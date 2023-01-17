Медведев назвал позором обсуждение в Давосе поставок танков Украине вместо экономики

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что обсуждение поставок танков Украине вместо экономики на Всемирном экономическом форуме в Давосе является позором. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Медведев также отметил положительную сторону отсутствия бизнеса РФ и Китая на форуме.

Ранее в Великобритании сообщили о намерении отправить Украине 14 танков Challenger 2. Кроме того, страна отправит Киеву примерно 30 самоходных гаубиц AS90. Вместе с тем правительство Великобритании призвало союзников ускорить процесс поставок вооружений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подобное обстоятельство, заявив, что британские танки будут гореть на Украине. Он подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты, а поставки вооружений Украине только затянут конфликт.



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