Киеву для контрнаступления необходимо не менее 100 западных танков – The Guardian

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Киеву для контрнаступления необходимо не менее 100 западных танков, сообщает газета The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований.

В публикации утверждается, что анонсированная поставка 14 британских танков Challenger 2 и желание Польши передать Украине Leopard могут свидетельствовать о начале активизации западной военной помощи. Однако это не покроет потребности ВСУ, поскольку в конце прошлого года украинская сторона заявляла, что ей необходимо около 300 танков.

По информации издания, Великобритания не может резко увеличить поставки танков на Украину, поскольку в составе ВС Соединенного Королевство всего 227 Challenger 2. Журналисты также подсчитали, что у 13 стран НАТО имеется более 2,3 тысячи Leopard 2, при этом состояние некоторых машин оценивается как плачевное.

"Эксперты говорят, что украинским солдатам может потребоваться от трех до шести недель, чтобы достичь "базового мастерства" в использовании Leopard 2 (то же самое будет и с Challenger 2)", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Лондона поставить Киеву танки Challenger 2. По его словам, это не изменит ситуацию в зоне боевых действий в пользу Украины, данные машины будут гореть, как и все остальное вооружение, переданное Киеву.



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