Во Франции рассчитывают, что танки AMX-10 RC доставят на Украину в течение 2 месяцев

Фото: AP Photo/Jeremy Bessat/Armee de Terre

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что танки AMX-10RC доставят на Украину в течение двух месяцев, передает РИА Новости.

Ранее президент страны Эммануэль Макрон в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.

В декабре Лекорню прибыл с визитом в Киев, где состоялась его встреча с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Французский министр провел заседание с рабочей группой украинского министерства обороны, где обсудил военную поддержку Парижа Киеву.

Ранее СМИ сообщали, что западные политики раздумывают над возможностью увеличения военной помощи для Украины. По мнению издания Evening Standard, они ищут возможности для достижения "решающего преимущества" в конфликте с Россией.

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