Европейский фонд мира для оказания военной помощи Украине увеличат на 2 млрд евро

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Европейский фонд мира для обеспечения военной помощи Украине будет увеличен на 2 млрд евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы также предоставляем больше денег, чтобы обеспечить европейские поставки оружия на Украину. С этой целью европейский фонд мира будет увеличен на 2 млрд евро", – приводит его слова ТАСС.

Канцлер Германии также подчеркнул, что решимость Евросоюза поддерживать Украину, в том числе поставками оружия, остается непоколебимой. Он напомнил, что в следующем году ЕС и международные партнеры договорились выделить Киеву финансовую помощь в размере 18 млрд евро.

Ранее СМИ сообщали, что западные политики раздумывают над возможностью увеличения военной помощи для Украины. По мнению издания Evening Standard, они ищут возможности для достижения "решающего преимущества" в конфликте с Россией.

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