США расширяют программу подготовки украинских военных – Пентагон

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США будут обучать до 500 украинских военных ежемесячно. Об этом сообщает представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Министерство обороны объявляет о том, что мы расширим проводимую США подготовку ВСУ, в которую будут включены совместные маневры и ведение общевойскового боя. <…> Программа расширенного обучения будет включать примерно 500 украинцев в месяц", – приводит его слова ТАСС.

Райдер уточнил, что украинцев также будут обучать использованию систем, которые США передают в качестве помощи Украине. По его словам, подготовка будет проходить в Европе на военных объектах США, ее реализация начнется в январе 2023 года.

Ранее офицер США предупредил о проблематичности использования ЗРК Patriot Украиной. По его словам, даже в случае передачи США Киеву установок, для обучения украинских военных потребуется несколько месяцев.

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