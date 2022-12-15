США ответят за террористические действия Украины против мирного населения РФ – МИД

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

США не смогут уклониться от ответственности за террористические действия Киева, включая наведение ракет на российские объекты, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Вашингтон практически стал стороной конфликта и он не сможет снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причиненные американским оружием.

Захарова подчеркнула, что обстрелы гражданских объектов на территории России Киев проводит с одобрения США. По ее словам, Штаты непосредственно участвуют в наведении артиллерийских и ракетных систем, а также предоставляют ВСУ спутниковую развединформацию.

"Американские журналисты открыто пишут, что Пентагон дал зеленый свет на удары беспилотников по российской территории. Окрыленные такой поддержкой украинские политики уже заявляют о намерении нанести удары по критической инфраструктуре чуть ли не Подмосковья", – заключила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что США направят Киеву средства для укрепления ПВО и борьбы с БПЛА на 275 млн долларов. В рамках пакета помощи Киев также получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

До этого заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон заявила, что отправка военной помощи на Украину усложняет мониторинг оружейных запасов США.

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