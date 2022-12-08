Поставки оружия на Украину усложнили мониторинг военных запасов США – Пентагон

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Отправка военной помощи на Украину усложнила мониторинг оружейных запасов Соединенных Штатов, заявила заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон в ходе онлайн-выступления в Центре новой американской безопасности.

"Это ответственный и напряженный процесс. <...> Каждый, кто работал в министерстве [обороны], не сможет переоценить, настолько это действительно тяжело", – приводит ее слова РИА Новости.

С трудностями сталкиваются и производители вооружений, рассказала вице президент американской оборонной корпорации Lockheed Martin Кэти Уилбаргер. По ее словам, сложности вызваны недостатком понимания стабильного спроса на продукцию.

Ранее сообщалось, что Исследовательская служба конгресса США решила оценить риски для национальной безопасности от поставок оружия на Украину. Речь идет о ЗРК NASAMS. В документе указывалось, что Киеву уже передали две таких установки, при этом Пентагон допустил поставку еще шести в течении двух лет.

В Исследовательской службе призвали изучить вопрос, действительно ли у Вашингтона есть возможность предоставлять Украине комплексы NASAMS в таком количестве без неоправданного риска для национальной безопасности.



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