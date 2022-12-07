В Пентагоне заявили, что США не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего действия

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Соединенные Штаты не мешают Украине разрабатывать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как сообщает РИА Новости, Остин также заявил журналистам, что Вашингтон уже потратил на военную помощь Киеву более 19 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Пентагон и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Отмечалось, что данные РСЗО будут производиться для нужд американской армии и зарубежных партнеров США.

До этого стало известно, что Вашингтон планирует передать Киеву новый пакет военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов, куда войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и ЗРК NASAMS.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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