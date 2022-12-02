Пентагон и Lockheed Martin заключили контракт на производство HIMARS на 431 млн долларов

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Пентагон и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на американское ведомство, данные РСЗО будут производиться для нужд армии Соединенных Штатов и зарубежных партнеров Вашингтона.

Ранее сообщалось, что власти США планируют передать Украине новый пакет военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов, куда войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и ЗРК NASAMS.

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам США. В нее вошли высокопоставленные американские официальные лица. Отмечалось, что вопрос, связанный с решением проблем в поставках оружия, стал более актуальным из-за ситуации на Украине.

Также издание сообщало, что США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем. Указывалось, что некоторые виды вооружений поступают прямиком с американского континента, другая часть направляется для пополнения запасов США в Европе.



США выделят Украине еще 400 млн долларов

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