Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам – СМИ

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Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, рабочую группу американское военное ведомство создало в августе. В нее вошли высокопоставленные официальные лица США, которые будут заниматься проблемой неэффективности поставок вооружений на миллиарды долларов.

"Так называемая "команда тигров" будет искать пути <...>, чтобы упорядочить и ускорить поставки американских беспилотников, пушек, вертолетов, танков и другого вооружения в руки партнеров и союзников", – говорится в публикации.

Отмечается, что вопрос, связанный с решением проблем в поставках оружия, стал более актуальным из-за ситуации на Украине и напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.

Ранее американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона, сообщило, что Госдеп одобрил продажу вооружений Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. Также была одобрена возможная сделка на 655,4 миллиона долларов по продлению контракта по радиолокационным станциям.

До этого газета Washington Post сообщила, что США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем. Отмечалось, что некоторые виды вооружений поступают прямиком с американского континента, другая часть направляется для пополнения запасов США в Европе.

