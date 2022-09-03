Госдеп одобрил продажу вооружений Тайваню на 1,1 млрд долларов

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Госдеп США одобрил продажу вооружений Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона, сообщает РИА Новости.

Кроме того, госдепартамент одобрил возможную сделку с Тайванем на 655,4 миллиона долларов по продлению контракта по радиолокационным станциям.

В конце августа издание Politico сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена попросить Конгресс США одобрить продажу оружия Тайваню на эту сумму. Уточнялось, что речь идет о 60 противокорабельных ракетах и 100 ракетах класса "воздух – воздух".

После этого пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США должны прекратить продажу вооружений Тайваню, поскольку любые военные контакты с островом нарушают принцип "одного Китая".

Ранее сообщалось, что тайваньские солдаты впервые ударили по китайскому дрону после его приближения к островам Цзиньмэнь. После беспилотник развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, который находится в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

Отношения между США и КНР обострились после того, как 2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.

