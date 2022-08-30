В посольстве КНР потребовали от США прекратить продажу вооружений Тайваню

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США должны прекратить продажу вооружений Тайваню, поскольку любые военные контакты с островом нарушают принцип "одного Китая", заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Так он прокомментировал информацию издания Politico о том, что администрация американского лидера Джо Байдена намерена попросить Конгресс одобрить продажу оружия на 1,1 миллиарда долларов.

"Продажа США вооружений Тайваню <...> поощряет выступающие за "независимость Тайваня" сепаратистские силы и усиливает напряженность в Тайваньском проливе. Американская сторона должна незамедлительно прекратить <...> создавать ситуацию, которая может привести к напряженности", – приводит слова Пэнъюй ТАСС.

Отношения между США и КНР обострились после того, как 2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Россия на деле, а не на словах придерживается принципа "одного Китая", в соответствии с которым Тайвань – неотъемлемая часть КНР. Он добавил, что последние действия США, в том числе визит на остров Пелоси, свидетельствуют о неспособности Вашингтона смириться с утратой монопольного права на управление миром.

