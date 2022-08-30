В посольстве КНР потребовали от США прекратить продажу вооружений Тайваню

04:10
Фото: depositphotos/jackmalipan
США должны прекратить продажу вооружений Тайваню, поскольку любые военные контакты с островом нарушают принцип "одного Китая", заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Так он прокомментировал информацию издания Politico о том, что администрация американского лидера Джо Байдена намерена попросить Конгресс одобрить продажу оружия на 1,1 миллиарда долларов.
"Продажа США вооружений Тайваню <...> поощряет выступающие за "независимость Тайваня" сепаратистские силы и усиливает напряженность в Тайваньском проливе. Американская сторона должна незамедлительно прекратить <...> создавать ситуацию, которая может привести к напряженности", – приводит слова Пэнъюй ТАСС.
Отношения между США и КНР обострились после того, как 2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Россия на деле, а не на словах придерживается принципа "одного Китая", в соответствии с которым Тайвань – неотъемлемая часть КНР. Он добавил, что последние действия США, в том числе визит на остров Пелоси, свидетельствуют о неспособности Вашингтона смириться с утратой монопольного права на управление миром.
МИД Китая одной фотографией высмеял попытку Вашингтона обвинить Пекин в агрессии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: