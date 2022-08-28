Корабли США вошли в Тайваньский пролив впервые после обострения с Китаем

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Фото: depositphotos/Lindasj2
Два американских военных корабля проходят через Тайваньский пролив впервые после обострения между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о крейсерах ВМС США Chancellorsville и Antietam. Отмечается, что их проход осуществляется через международные воды, где действует свобода судоходства.
Между тем телеканал CNN приводит заявление американского флота, в котором говорится, что транзит судов через пролив демонстрирует приверженность Вашингтона свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона.
Отношения между СЩА и КНР обострились после того, как 2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай считает остров своей территорией, поэтому визит расценил как политическую провокацию.
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