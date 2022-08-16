Путин прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань

Фото: AP Photo/Taiwan Presidential Office via AP

Владимир Путин заявил, что поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является наглой демонстрацией неуважения к суверенитету других стран, тщательно спланированной провокацией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам", – заявил Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

Путин подчеркнул, что Вашингтон в очередной раз попытался дестабилизировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Накануне стало известно, что армия Китая начала очередные военные учения у берегов Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь. По его словам, армия совершенствует боевую подготовку, чтобы защищать суверенитет и территориальную целостность Китая, а также решительно пресекать любые формы сепаратизма на Тайване и внешнее вмешательство.

До этого на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки.

По данным Американского института на Тайване, который де-факто выполняет роль посольства США на острове, в делегацию вошли пять политиков.

Ожидается, что конгрессмены встретятся с высокопоставленными тайваньскими чиновниками для обсуждения отношений США и острова, региональной безопасности, торговли и инвестиций, глобальных цепочек поставок, изменений климата и других важных вопросов.

2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По приезде она заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.

