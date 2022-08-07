Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

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Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю, заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на слете консерваторов в Техасе.

"Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло. <...> Она точно сыграла им (КНР. – Прим. ред.) на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают", – приводит его слова РИА Новости.

Трамп также заявил, что подобного бы никогда не произошло в годы его президентства. Он напомнил, что Пелоси является его заклятым политическим оппонентом и дважды объявляла ему импичмент. По мнению экс-президента США, все, к чему прикасается спикер палаты представителей, превращается в плохое.

4 августа Народно-освободительная армия Китая официально начала масштабные учения вокруг Тайваня, которые включают в себя боевые стрельбы. Маневры стали ответом на визит Пелоси в Тайбэй.

После этого власти Китая начали вводить в отношении Тайваня санкции. С 3 августа Пекин запретил поставки песка на Тайвань, а также приостановил импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции с острова. Кроме того, в МИД КНР заявили, что в ближайшее время Пекин введет санкции в отношении спикера палаты представителей США, а также ее ближайших родственников.

