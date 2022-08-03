Китай приостанавливает поставки песка на Тайвань

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Китай с 3 августа приостанавливает поставки природного песка на Тайвань. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, передает ТАСС.

"Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа", – говорится в документе.

Ранее глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг заявил, что Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, однако не исключает военных мер.

Он также подчеркнул, что Пекин не видит ядерных рисков из-за визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, однако добавил, что Китай примет против Вашингтона сильные контрмеры.

2 августа самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Ранее стало известно, что на фоне визита Пелоси китайские истребители Су-35 были направлены в Тайваньский пролив.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона.

