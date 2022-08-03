Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня – МИД КНР

01:58
Фото: depositphotos/jackmalipan
Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, однако не исключает военных мер, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
"Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко", – приводит его слова РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что Пекин не видит ядерных рисков из-за визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, однако добавил, что Китай примет против Вашингтона сильные контрмеры.
2 августа самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Ранее стало известно, что на фоне визита Пелоси китайские истребители Су-35 были направлены в Тайваньский пролив.
В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выражают в связи с данным шагом США решительный протест.
Эксперты прокомментировали визит Ненси Пелоси на Тайвань
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: