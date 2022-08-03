Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня – МИД КНР

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Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, однако не исключает военных мер, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

"Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко", – приводит его слова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Пекин не видит ядерных рисков из-за визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, однако добавил, что Китай примет против Вашингтона сильные контрмеры.

2 августа самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Ранее стало известно, что на фоне визита Пелоси китайские истребители Су-35 были направлены в Тайваньский пролив.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выражают в связи с данным шагом США решительный протест.

