В Госдуме заявили о неизбежности дипломатической войны между Китаем и США

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Дипломатическая война Соединенных Штатов и Китая неизбежна из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает депутат Госдумы Олег Морозов. По его словам, Вашингтон ускоряет презентацию новой стратегии Пекина по Тайваню.
"Этот вопрос приобрел формат дуэли. Первый выстрел сделан. Если Китай не стреляет, то это будет воспринято мировым сообществом вовсе не как благородство <...>. Это будет геополитический провал. Китаю придется стрелять", – приводит слова парламентария РИА Новости.
2 августа самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Ранее стало известно, что на фоне визита Пелоси китайские истребители Су-35 были направлены в Тайваньский пролив.
В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выражают в связи с данным шагом США решительный протест. Отмечается, что китайская сторона сделала американской стороне серьезное представление.
Провокационным визит Пелоси на Тайвань назвали и в российском министерстве иностранных дел. МИД РФ выпустил заявление, в котором подчеркивается, что Россия призывает Соединенные Штаты отказаться от действий, направленных на подрыв стабильности в регионе.
Эксперты прокомментировали визит Ненси Пелоси на Тайвань
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