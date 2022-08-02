Китай готовился встречать Нэнси Пелоси. Власти стянули военную технику в ближайшую к Тайваню провинцию Фуцзянь. В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что примут все необходимые меры для защиты государственного суверенитета. По мнению Китая, визит Пелоси на Тайвань является крупной политической провокацией.

Она подчеркнула, что США продолжают выступать против односторонних усилий Китая по изменению статуса-кво в регионе. Пелоси добавила, что Вашингтон привержен поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии.

Политолог прокомментировал визит спикера Конгресса США на Тайвань. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.