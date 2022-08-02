Депутат Госдумы назвал "броском перчатки" возможное посещение Пелоси Тайваня

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Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал ситуацию с возможным посещением Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает RT.

По его мнению, очевидно, что Штаты играют с огнем и тем самым испытывают нервы китайцев. Он напомнил, что Пекин уже не раз говорил о неприемлемости такого визита на Тайвань.

"Расчет достаточно понятен. Они играют в такую игру "Кто первый моргнет?", полагая, что первыми моргнут китайцы и дадут сигнал, что они не будут воспринимать визит Пелоси как вызов. Совершенно очевидно, что американцы бросают перчатку в надежде, что Китай ее не подберет", – подчеркнул парламентарий.

Ранее СМИ писали, что Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек. Говорилось, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии, вероятно, приземлится в аэропорту Тайбэя 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени (16:00 и 17:00 мск). Однако ее точный маршрут неизвестен.

Также сообщалось, что в делегацию Пелоси войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики, по данным газеты, покинут остров в первой половине дня в среду, 3 августа.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР считают возможный визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным. Он добавил, что Пекин следит за этой ситуацией.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". По его словам, Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

