Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из 6 человек – СМИ

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Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек, сообщает газета China Times.

По информации издания, спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии, вероятно, приземлится в аэропорту Тайбэя во вторник, 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени. Однако подчеркивается, что ее точный маршрут неизвестен.

Также сообщается, что в делегацию Пелоси войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики, по данным газеты, покинут остров в первой половине дня в среду, 3 августа.

Накануне тайваньское издание ETtoday сообщило, что американская делегация во главе с Пелоси прибудет на Тайвань вечером 2 августа. Отмечалось, что представители США переночуют в отеле Grand Hyatt, а на следующий день у них якобы запланирована встреча с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и посещение республиканского парламента.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР считают возможный визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным. Он добавил, что Пекин следит за этой ситуацией.

