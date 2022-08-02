В Китае назвали возможный визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным

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Власти Китайской Народной Республики считают опасным и провокационным возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси на Тайвань, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Китай очень пристально следит (за этой ситуацией. – Прим. ред.). Мы все прекрасно знаем, что Тайвань – это неотъемлемая часть территории Китая", – приводит его слова ТАСС.

Ранее тайваньское издание ETtoday сообщило, что американская делегация во главе с Пелоси прибудет на Тайвань вечером 2 августа. Отмечалось, что представители США приземлятся в аэропорту Суншань в Тайбэе примерно в 22:30 по местному времени и переночуют в отеле Grand Hyatt, а на следующий день у Пелоси якобы запланирована встреча с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и посещение республиканского парламента.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя эту новость, предупредил, что визит спикера палаты представителей США на Тайвань приведет к "серьезным последствиям" и будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР, а также создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.

