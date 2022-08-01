США переключат внимание на Тайвань в случае эскалации в регионе – СМИ

Фото: AP Photo/Chiang Ying-ying
Неназванный высокопоставленный европейский дипломат рассказал о худшем для Украины сценарии развития ситуации с противостоянием Китая и Тайваня. Об этом сообщает газета Politico.
"При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженность в отношениях с Китаем из-за Тайваня", – заявил собеседник издания.
Дипломат добавил, что сейчас ситуация с островом не вызывает опасений, но обстановка может резко и быстро измениться. В частности, уже отмечается тенденция к ужесточению риторики Вашингтона и Пекина в части "словесной войны" из-за Тайваня.
В конце июля президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в ходе телефонного разговора Украину и Тайвань. В частности, китайский лидер выразил протест по поводу вмешательства внешних сил в вопрос острова и заявил, что китайский народ выступает за сохранение государственного суверенитета и территориальной целостности КНР.
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