Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня

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Вооруженные силы КНР провели военные учения различных видов и родов войск возле Тайваня. Об этом говорится в заявлении официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.

"На днях <...> НОАК провела патрулирование и учения в режиме реального боя <...> на море и в воздухе около острова Тайвань", – сказано в заявлении, опубликованном на странице командования в соцсети WeChat.

Ши И подчеркнул, что в последнее время Вашингтон регулярно предпринимает шаги относительно тайваньского вопроса, оказывая поддержку сепаратистским силам, которые выступают за независимость Тайваня.

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая отметил, что попытки США совершенно бесполезны, вредят миру в Тайваньском проливе и усугубляют региональную напряженность.

Ранее министр обороны КНР Вай Фэнхэ заявил, что Китай будет сражаться до конца, если хоть кто-нибудь попытается отделить от него Тайвань. Он добавил, что Соединенные Штаты должны перестать очернять Китай и пытаться его сдерживать.

