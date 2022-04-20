Глава Минобороны КНР упрекнул США в недооценке способностей Китая

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Глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что США недооценивают способности Китая в вопросе защиты своих национальных интересов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Китай надеется на установление и устойчивое развитие здоровых и стабильных отношений с США на правах крупных держав и непременно будет отстаивать национальные интересы и престиж. США не следует недооценивать решимость и возможности Китая", – сказал Фэнхэ.
Он также призвал Соединенные Штаты не использовать ситуацию на Украине для давления на Китай, отметив, что последний готов отстаивать свой суверенитет.
Ранее в МИД КНР заявили, что Вашингтон должен продемонстрировать свое стремление к урегулированию ситуации на Украине отменой санкций, введенных против России. В ведомстве отметили, что в текущих условиях США наживаются на хаосе.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Китай призвал США, НАТО и ЕС вести диалог с Россией для решения разногласий
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