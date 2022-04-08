Глава МИД Китая назвал причину украинского кризиса

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Министр иностранных дел Китая ВАН И причиной кризиса на Украине назвал утрату равновесия в вопросе безопасности Европы. Об этом сообщает Life.ru.
Ван И заявил о необходимости выстроить сбалансированную систему европейской безопасности, которая была бы основана на принципе неделимости. По его мнению, добиться долгосрочной стабильности в Европе можно только таким способом.
Ван И добавил, что Китай надеется на скорое прекращение огня на Украине и прикладывает для этого свои старания. Пекин, считает глава МИД, должен играть роль ускорителя переговоров, а не мехов для раздувания огня.
"Нельзя, с одной стороны, кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой – непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий", – подчеркнул Ван И.
Он также считает, что нельзя говорить о поддержке мирных переговоров и вместе с этим вводить санкции.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон должен продемонстрировать свое стремление к урегулированию ситуации на Украине отменой санкций, введенных против России. Чжао Лицзянь подчеркнул, что американские политики должны прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы и содействовать продвижению российско-украинских переговоров.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Китай призвал США, НАТО и ЕС вести диалог с Россией для решения разногласий
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