Китай призвал США отменить санкции против РФ для урегулирования ситуации на Украине

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Вашингтон должен продемонстрировать свое стремление к урегулированию ситуации на Украине отменой санкций, введенных против России, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Об этом сообщает ТАСС.
"Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой", – сказал он.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что американские политики должны прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы и содействовать продвижению российско-украинских переговоров.
"США наживаются на хаосе", – добавил политик.
Глава МИД КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что отношения Китая и России с начала текущего года выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития.
До этого Ван И рассказал, что позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках и отвергает все попытки оказать давление на Пекин. Он пообещал, что Китай и в дальнейшем будет выносить независимые суждения, основываясь на объективности и справедливости.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США пригрозили Китаю санкциями в случае поддержки спецоперации РФ
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