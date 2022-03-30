Россия заинтересована в развитии отношений с Китаем – Лавров

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Москва заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с Пекином, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи со своим китайским коллегой Ван И.

По его словам, сейчас Россия и Китай переживают очень серьезный этап в истории международных отношений.

"Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно, мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку", – цитирует российского министра иностранных дел РИА Новости.

Он добавил, что РФ заинтересована в том, чтобы отношения с КНР продолжали устойчиво и последовательно развиваться. По словам Лаврова, об этом договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин. Лавров же и Ван И рассмотрят конкретные шаги, нацеленные на то, чтобы все эти договоренности последовательно реализовывались.

Глава МИД РФ обратил внимание, что это уже его вторая встреча с китайским коллегой, что подчеркивает интенсивность и доверительный характер регулярного диалога.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявлял, что позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках и отвергает все попытки оказать давление на Пекин. Он пообещал, что Китай и в дальнейшем будет выносить независимые суждения, основываясь на объективности и справедливости.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

