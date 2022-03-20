Китай будет сохранять независимую позицию по Украине – МИД КНР

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Позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках, и он отвергает все попытки оказать давление на Пекин, заявил глава МИД Китая Ван И.

Он пообещал, что Китай и в дальнейшем будет выносить независимые суждения, основаясь на объективности и справедливости.

"Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая", – цитирует дипломата "Интерфакс".

Ван И напомнил, что Китай всегда был силой поддержания мира во всем мире и последовательно выступал за противостояние войне. Он рассказал, что ранее Си Цзиньпин заявлял о том, что решение украинского кризиса должно включать два аспекта.

Во-первых, все стороны должны сообща содействовать диалогу и переговорам между сторонами, чтобы скорее прекратить боевые действия и избежать жертв среди гражданского населения.

Во-вторых, нужно отказаться от холодной войны, не вступать в групповую конфронтацию и действительно сформировать эффективную и устойчивую структуру региональной безопасности.

По словам Ван И, позиция Пекина соответствует пожеланиям большинства стран. Он подчеркнул, что время докажет, что Китай, занимая такую позицию, и находится на правильной стороне истории.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с Джо Байденом назвал главный приоритет в ситуации на Украине. Он отметил важность взаимного уважения держав, отказа от менталитета холодной войны и блокового противостояния, а также последовательного построения эффективной системы глобальной безопасности.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на страны, которые взаимодействуют с Россией. В частности, речь идет о Китае, Индии, Египте и Турции. По его словам, почти все страны Евросоюза уже легли под США из-за готовности принимать насаждаемый миропорядок в любом виде.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.