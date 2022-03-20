Китай будет сохранять независимую позицию по Украине – МИД КНР

Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках, и он отвергает все попытки оказать давление на Пекин, заявил глава МИД Китая Ван И.
Он пообещал, что Китай и в дальнейшем будет выносить независимые суждения, основаясь на объективности и справедливости.
"Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая", – цитирует дипломата "Интерфакс".
Ван И напомнил, что Китай всегда был силой поддержания мира во всем мире и последовательно выступал за противостояние войне. Он рассказал, что ранее Си Цзиньпин заявлял о том, что решение украинского кризиса должно включать два аспекта.
Во-первых, все стороны должны сообща содействовать диалогу и переговорам между сторонами, чтобы скорее прекратить боевые действия и избежать жертв среди гражданского населения.
Во-вторых, нужно отказаться от холодной войны, не вступать в групповую конфронтацию и действительно сформировать эффективную и устойчивую структуру региональной безопасности.
По словам Ван И, позиция Пекина соответствует пожеланиям большинства стран. Он подчеркнул, что время докажет, что Китай, занимая такую позицию, и находится на правильной стороне истории.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с Джо Байденом назвал главный приоритет в ситуации на Украине. Он отметил важность взаимного уважения держав, отказа от менталитета холодной войны и блокового противостояния, а также последовательного построения эффективной системы глобальной безопасности.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на страны, которые взаимодействуют с Россией. В частности, речь идет о Китае, Индии, Египте и Турции. По его словам, почти все страны Евросоюза уже легли под США из-за готовности принимать насаждаемый миропорядок в любом виде.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Вашингтон пригрозил Китаю последствиями за помощь России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: